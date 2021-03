Deputado Talysson pede reforço no policiamento em Aparecida e Ribeirópolis









12/03/21 - 06:39:50

O deputado estadual Talysson de Valdir, PL, apresentou indicação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, solicitando ao governador Belivaldo Chagas e ao secretário de Segurança Pública, João Eloy, reforço no policiamento nos municípios de Nossa Senhora Aparecida e Ribeirópolis, especialmente aos finais de semana. O parlamentar diz que a demanda se faz necessária diante dos constantes registros de crimes, especialmente roubos e furtos, na região em questão.

Talysson faz questão de destacar que a atuação por parte das Policias Civil e Militar, na circunscrição que compreende os municípios de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida, vem atuando de forma exemplar, mantendo o controle da criminalidade na medida do possível, tendo em vista que aos finais, a Delegacia da Policial Civil encontra-se fechada, por falta de equipe designada para atuação nesse período, e quando há uma ocorrência deve ser conduzida até a Delegacia Regional de Itabaiana, para que possa registrada. No documento, o parlamentar destaca também que apesar de funcionar, a Companhia do 3º Batalhão Militar, que atende a região, trabalha com o número reduzido de servidores.

“Temos recebido inúmeras denúncias, sobretudo nos últimos dias, acerca do aumento da criminalidade nas referidas cidades, especialmente nos períodos em que não há atuação policial suficiente, seja por parte das policias civis, como a militar, que na maioria das vezes tem que atuar com o número mínimo de servidores, situação que vem contribuindo de forma relevante para o crescimento no número de crimes praticados, o que vem causando a sensação de medo e insegurança à população”observa .

O parlamentar diz esperar que a demanda seja atendida com brevidade, tendo em vista que segurança pública é uma questão essencial para a sociedade.

Por Assessoria