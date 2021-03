“Devemos ampliar o foco nas discussões sobre o combate ao Coronavírus”, diz João Marcelo









12/03/21 - 06:07:30

O deputado João Marcelo defendeu, nesta quinta-feira (11), a ampliação das medidas restritivas tomadas pela Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese contra a Covid-19. O parlamentar também voltou a sugerir que o Governo do Estado adquira doses da vacina independente do cronograma de distribuição estabelecido pelo Governo Federal.

Para João Marcelo, enquanto representantes da população sergipana, os deputados precisam servir de exemplo. “Até para que outros órgãos comecem a nos seguir. Reforço que concordo com as medidas tomadas pela Mesa Diretora da Alese. Antes a gente se preocupava apenas com quem tinha comorbidades e os idosos, mas hoje a preocupação é geral, pois o vírus vem atingindo membros de outras faixas etárias”, ressaltou.

O deputado sugeriu ainda que as restrições na Casa sejam ampliadas. “Inclusive suspendendo as reuniões e sessões presenciais, as visitas e todo tipo de atividade extra. Deveríamos começar a participar das sessões a partir de nossas residências, cuidando da nossa saúde, de nossos familiares e de todos ao nosso redor”, enfatizou.

O parlamentar também comentou a Indicação do deputado Samuel Carvalho solicitando ao Estado que inclua no orçamento a possibilidade de compra de vacinas. “Eu já havia sugerido que, de forma coletiva, a gente busque uma forma para que o Governo do Estado seja obrigado a comprar vacinas, independente da distribuição feita pelo Governo Federal, que está desorganizado na aquisição das vacinas”, frisou.

“Por isso, apoio a ideia do colega Samuel Carvalho e acredito que devemos ampliar o foco nas discussões sobre o combate ao Coronavírus, principalmente em relação ao que precisa ser feito para minimizar os efeitos da pandemia. A população também precisa fazer a sua parte e seguir os protocolos”, complementou.

Por Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões