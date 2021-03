É direito do consumidor que faz uso de equipamentos de sobrevida saber quando ficará sem energia









12/03/21 - 07:01:01

Cadastro é simples e pode ser solicitado a Energisa

Um serviço extremamente importante está à disposição de consumidores que fazem uso de equipamentos de sobrevida, ou seja, equipamentos elétricos essenciais à sobrevivência humana. Clientes nestas condições tem o direito de serem informados com antecedência em caso de manutenção ou melhorias na rede elétrica com a necessidade de suspender o fornecimento de energia.

A dona de casa Roberta Guimarães conhece bem essa realidade. Ela tem uma filha de dois anos diagnosticada com displasia tanatofórica tipo 1, caracterizada pelo encurtamento dos membros superiores e inferiores e achatamento da caixa torácica. Ela precisa do fornecimento ininterrupto de energia elétrica para o pleno funcionamento dos aparelhos que necessita para sobreviver. Assim que tomou conhecimento da prestação do serviço pela Energisa, Roberta fez imediatamente o seu cadastro. “É tranquilizador saber que posso contar com um serviço que garante que na falta de energia elétrica, nós seremos atendidas com prioridade”, afirma ela.

Quando a Energisa precisa realizar manutenção na rede elétrica para melhorar a sua qualidade e distribuição, conhecidos como desligamentos programados, as famílias cadastradas são avisadas com no mínimo cinco dias de antecedência por carta, para que possam providenciar baterias extras para os aparelhos que fazem uso e se prepararem para essa emergência. “Já faltou energia aqui em casa e imediatamente nós ligamos para a Energisa para saber a previsão de retorno. Nunca ultrapassou mais de duas horas para que voltasse ao normal, nesses casos usamos as baterias extras dos equipamentos que duram até 8 horas. Sempre fomos bem atendidas”, conta Roberta.

“É importante que o cliente sobrevida conheça esse serviço e se cadastre, pois só assim podemos atuar com eficiência. Manter os dados atualizados também nos ajuda a identificar áreas que possuem consumidores que necessitam de atenção especial. Dessa forma, em caso de incidentes conseguimos priorizar o atendimento no intuito de reestabelecer o fornecimento de energia o quanto antes”, declara o Coordenador de Planejamento e Qualidade da Energisa André Dantas.

O cadastramento só pode ser feito pelo titular da conta de forma presencial em uma das agências físicas da Energisa.

O cliente deve apresentar relatório médico que ateste a necessidade do paciente com o respectivo período de vigência e carimbo do CRM do médico, além de documentos que comprovem a identidade, como RG e CPF.

Após entrega de toda documentação e inclusão no sistema, a Energisa disponibiliza o serviço imediatamente. É importante ressaltar que qualquer alteração dos dados cadastrais deve ser informada a empresa e são de inteira responsabilidade do consumidor.

Dúvidas podem ser esclarecidas através dos canais de atendimento Call Center: 0800 079 0196, Site: energisa.com.br, WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715, Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular).

Fonte e foto assessoria