EDVALDO NOMEIA EVANDRO GALDINO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO









12/03/21 - 15:52:59

O prefeito Edvaldo Nogueira nomeou, nesta sexta-feira, 12, o advogado e gestor público Evandro Galdino como secretário municipal de Governo (Segov). Evandro desempenhava a função de assessor de articulação com os movimentos sociais na própria Segov. Ele substitui Daisy Cardoso, que exerceu interinamente a função desde o início deste ano. Dayse retorna à função de diretora-financeira da secretaria.

“Evandro é um gestor competente, uma pessoa de muita capacidade, que já integra a nossa gestão e dará efetiva contribuição ao trabalho que a Secretaria de Governo desenvolve, seja no dia a dia da administração, seja na interlocução com os movimentos sociais e com o parlamento municipal”, afirmou Edvaldo, que agradeceu o trabalho de Daisy Cardoso enquanto desempenhou interinamente a função de secretária.

Evandro Galdino se disse “muito grato” pela confiança demonstrada pelo prefeito. “A Segov é uma pasta de extrema importância, por isso aumenta a minha responsabilidade enquanto integrante desta gestão”, disse. O novo secretário disse que “ampliará a interlocução” com a sociedade civil organizada e manterá a “boa relação” que a administração do prefeito Edvaldo Nogueira tem com os vereadores da capital.

O novo secretário é advogado e gestor público. É especializado em Direito Sanitário pela Fiocruz. Já foi secretário-adjunto do Planejamento da Prefeitura de Aracaju e diretor de planejamento da Secretaria Estadual da Saúde.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA