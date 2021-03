Idosos do Asilo Rio Branco continuam monitorados pelo Programa Aracaju pela Vida









12/03/21 - 07:09:42

Nesta quinta-feira, 11, as equipes do Programa Aracaju pela Vida, da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS), deram continuidade ao monitoramento dos idosos residentes no Asilo Rio Branco. Desde 23 de fevereiro, após tomar conhecimento de casos suspeitos de covid-19, no local, as equipes da SMS realizam visitas diárias à Instituição para realização de testes e monitoramento dos residentes.

“Nossa equipe avaliou cada idoso residente, todos estão bem, sem sintomas e seguindo os protocolos de biossegurança. Estamos prestando assistência desde fevereiro e hoje intensificamos o monitoramento. Uma idosa precisou ser regulada para o Fernando Franco, mas não é covid”, explica o médico do Programa, Philipe Borges.

Além da equipe médica, a SMS também enviou representantes das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica para investigar os dois óbitos que ocorreram e se a estrutura está seguindo os protocolos sanitários de distanciamento, paramentação de funcionários, entre outros.

Segundo a técnica de Agravos Agudos da Vigilância Epidemiológica da SMS, Mariana Aragão, a equipe da SMS ficou sabendo de um óbito na segunda-feira, dia 8, e logo entrou em contato com a Instituição, que confirmou a veracidade da informação e esclareceu que o óbito foi decorrente de um infarto.

“Hoje, voltamos ao Asilo para colher mais informações de outro óbito, que ocorreu ontem, dia 10. Vamos investigar, entender as causas e se tem alguma relação com a covid-19 ou não”, enfatiza.

A Prefeitura de Aracaju também atua na desinfecção do Asilo. De março de 2020 até agora, foram realizadas 24 desinfecções no Rio Branco. As equipes da Emsurb retornaram ao local nesta quinta-feira.

A Secretaria Municipal da Saúde realiza o mesmo trabalho de acompanhamento nas demais casas de longa permanência da capital sem registro de intercorrências.

Idosos já estão vacinados

Todos os idosos institucionalizados no Asilo Rio Branco já receberam as duas doses de CoronaVac, com a segunda dose administrada no dia 9 de fevereiro. Mesmo após o recebimento da segunda dose da vacina, o uso de máscaras e a manutenção dos cuidados básicos de higienização (como uso do álcool 70) e distanciamento social continuam sendo essenciais, para todos (idosos e trabalhadores).

Fonte e foto SMS