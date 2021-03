Inscrições programa de empreendedorismo feminino terminam neste domingo









12/03/21 - 14:00:16

Sebrae oferecerá capacitações para 150 empreendedoras sergipanas até o final do ano

Termina neste domingo, 14, o prazo para as empreendedoras sergipanas realizarem a inscrição no ‘Programa Sebrae Delas Mulheres de Negócio’. A ideia do ‘Delas’ é disseminar a cultura empreendedora, a promoção da competitividade empresarial de pequenos negócios geridos por mulheres, a geração de inteligência competitiva para apoiar na tomada de decisão e a criação e o fortalecimento da rede de apoio ao empreendedorismo feminino no estado.

As inscrições podem ser feitas no site www.sebraesergipe.com.br. Estão sendo destinadas 60 vagas para candidatas a empresária, 50 vagas para microempreendedoras individuais e 40 para donas de microempresas ou empresas de pequeno porte. Cada empresa poderá participar com apenas uma representante ao longo de todo o programa, não sendo permitida sua substituição.

Podem participar mulheres empreendedoras que tenham uma ideia de negócio já formatada ou em fase de formatação/operação (candidatas a empresárias), microempreendedoras individuais (MEI) e empreendedoras que tenham microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) constituídas em Sergipe e que tenham Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal.

Até o final de dezembro as participantes terão acesso a um conjunto de 27 palestras, oficinas, fóruns, seminários e consultorias com a proposta de desenvolver as habilidades dessas mulheres em áreas como planejamento, finanças, marketing, negociação, liderança, gestão de tempo e comportamento empreendedor.

Resultado

O resultado da seleção será divulgado no dia 17 de março e a previsão é que as ações tenham início no dia 31 do mesmo mês. Como contrapartida as empresárias selecionadas deverão fazer um investimento de R$ 100 para participar de todas as ações. Essa é a segunda vez que o Sebrae oferece um programa dedicado exclusivamente para o público feminino. A primeira edição do Sebrae Delas, realizada em 2020, beneficiou 120 empreendedoras.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante