Laranjeiras: Vereadores pedem colaboração do povo no enfrentamento à COVID-19









12/03/21 - 12:11:40

Os vereadores destacaram na sessão desta quinta-feira, 11, o aumento do número de casos de COVID-19, o alto índice de mortes nessa segunda onda da pandemia e o colapso no sistema de saúde. Diante dos fatos, os representantes do legislativo municipal pediram a colaboração de toda a população, já que muitos ignoram as medidas sanitárias e não respeitam os decretos do Município e do Estado.

“A situação é caótica e as pessoas precisam ter consciência da gravidade da pandemia. A segunda onda de infecção do coronavírus está sendo pior do que a primeira, mas as pessoas não querem entender isso. É preciso ficar em casa, usar a máscara se for sair em caso de extrema necessidade, higienizar as mãos com frequência e, principalmente, evitar aglomerações. Se essas medidas não forem adotadas, não teremos como conter esse vírus tão danoso”, explicou o vereador José Carlos Sizino Franco (JJ).

O discurso do vereador JJ foi reiterado por todos os vereadores, que destacaram ainda que o município vem adotando medidas de contenção, mas é preciso intensificar a fiscalização em pontos comerciais e na feira, tendo em vista que a população vem descumprindo os decretos já estabelecidos. “A Prefeitura e o Comitê de Combate à COVID vem atuando no enfrentamento ao vírus, mas a população insiste em aglomerar e descumprir tudo. Por isso é importante ter mais rigor na fiscalização. A todo momento, vemos gente sem máscara, pontos comerciais, ambulantes e feirantes sem adotar as medidas sanitárias. É muito preocupante”, disse a vereadora Cida de Jânio.

Como medida para conter a disseminação do coronavírus, o presidente da Câmara de Vereadores, Luciano do Santos, adotou algumas ações, como a restrição de visitantes à sede do legislativo, redução no horário de expediente dos servidores e realização de sessões ordinárias de forma remota para os vereadores que desejarem. “Os vereadores estão fazendo a sua parte. Portanto, o nosso desejo é que a população entenda a necessidade de colaborar”, frisou Luciano dos Santos.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.