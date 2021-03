“NOVO AUXÍLIO GARANTIRÁ RENDA PARA AS FAMÍLIAS”, AFIRMA GUSTINHO RIBEIRO









12/03/21 - 05:02:05

Os deputados federais aprovaram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial com medidas de controle dos gastos públicos, autorizando assim o pagamento de até R$ 44 bilhões por meio do novo auxílio emergencial. A proposta foi votada em dois turnos na Câmara.

O deputado federal e vice-líder do Governo na Câmara, Gustinho Ribeiro (Solidariedade), destacou que o novo auxílio representa mais um avanço conquistado pelos brasileiros. “A pandemia trouxe sérios problemas financeiros para a população. Com o novo auxílio, as pessoas poderão sustentar suas casas. É a garantia de uma renda para as famílias durante esta crise”, ressaltou.

Agora, o Governo Federal deve enviar uma Medida Provisória para o Congresso delimitando os números de parcelas e os valores a serem pagos. “Este novo auxílio deve ser pago em quatro parcelas de 250 reais”, salientou Gustinho Ribeiro.

Fonte e foto assessoria