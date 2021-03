O estranho silêncio do prefeito









Por Adiberto de Souza

Os recentes protestos violentos dos rodoviários, que deixaram a população da Grande Aracaju sem ônibus por vários dias, parece não ter preocupado o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Nem parece que foi ele quem prometeu fazer a licitação do transporte coletivo e oferecer aos aracajuanos ônibus de qualidade. O silêncio do pedetista em torno da quebra de braços entre empresários e motoristas permite suspeitar que a prometida concorrência não será uma prioridade da atual gestão municipal. Aliás, bem antes disso a Prefeitura deve se debruçar sobre o pedido das concessionárias para reajustar o preço da tarifa. Certa está a vereadora Emília Corrêa (Patriota). Em recente discurso na Câmara, a parlamentar alertou que “enquanto não se mudar a relação de compadrio entre a Prefeitura e as empresas, o povo não terá um transporte digno”. Crendeuspai!

Maria da Penha

Presidente da Procuradoria da Mulher da Assembleia, a deputada estadual Goretti Reis (PSD) elogiou a ação da Ronda Maria da Penha da Polícia Militar. Segundo ela, nos dois anos de atuação, o grupamento já socorreu 227 mulheres agredidas. Além de acompanhar as medidas cautelares, a Ronda Maria da Penha faz um trabalho educativo, conscientizando as pessoas para o fim da violência doméstica. Fantástico!

Apertando o certo

O governador Belivaldo Chagas (PSD) decretou novas medidas visando diminuir ainda mais a mobilidade dos sergipanos. O objetivo é conter o avanço da pandemia, que segue matando gente a três por quatro. Entre as novas restrições está a redução de 50% para 30% do público em bares, restaurantes e igrejas. O fechamento dos shoppings e do comércio aos sábados e domingo também permanece em vigor. A ordem do governo é jogar duro com quem insistir em descumprir as orientações. Cruz, credo!

Marcha lenta

Iniciada no distante 2014, a rodovia SE-255 ligando Itaporanga a Itabaiana não tem prazo para ser concluída. Com apenas 52 quilômetros de extensão, estrada é de fundamental importância para desafogar o trecho da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju. Por conta da demora do governo em concluir a obra, o Grupo Maratá transferiu para Lagarto a planta de um moderno frigorífico que seria construído às margens da inacabada rodovia SE-255. Marminino!

A favor do lockdown

E o deputado estadual Francisco Gualberto (PT) sugeriu ao governo que decrete um lockdown por 15 dias em Sergipe. O petista acha ser esta a única alternativa para conter o avanço da pandemia no estado. “Precisamos diminuir o contágio, a contaminação e as mortes”, afirma Gualberto. A sugestão do parlamentar parece não ter sido ouvida pelo governador Belivaldo Chagas, que preferiu ampliar as restrições ao funcionamento do comércio. Então, tá!

Olho por olho

O uso da força por parte da polícia é apoiado pela metade da população. Pesquisa do Datafolha mostra que 50% das pessoas concordam com a afirmação “bandido bom é bandido morto”. A faixa mais velha da população, com 60 anos ou mais, é a que tem maior aceitação da força letal. Segundo a pesquisa, 65% concordam com a morte de criminosos e 30%, não. Home vôte!

Contra prorrogação

Sergipe é contra a prorrogação do Convênio 100/1997, que desonera a cobrança do ICMS sobre os insumos agropecuários e inspira no fim deste mês. O setor produtivo quer renovar o benefício até dezembro de 2023, mas uma ofensiva comandada por Sergipe e o Ceará pretende revisar o ato e impor uma tributação escalonada sobre agrotóxicos e fertilizantes. A prorrogação do Convênio será definida, nesta sexta-feira, durante a reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária. Aguardemos, portanto!

O segredo de Gilmar

Ganha uma mariola de goiaba quem descobrir qual instituição filantrópica receberá o dinheiro equivalente a três dias de salário do deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC). A promessa de doação da grana foi feita no mês passado, após o parlamentar discordar do ponto facultativo decretado pela Assembleia durante o Carnaval. Sabe-se lá por qual motivo, Gilmar ainda não divulgou o nome da entidade assistencial a ser beneficiada pelos caraminguás. Já há línguas ferinas alardeando que, ao anunciar a ação de filantropia, o deputado estava apenas jogando para a torcida. Quanto maldade!

Apelo do prefeito

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) foi às redes sociais apelar ao povo que colabore com a luta contra o coronavírus: “Se puder, fique em casa, evite aglomerações, use máscara e nos ajude no combate à covid-19. Só vamos sair deste momento crítico com a colaboração de todos os cidadãos”. Segundo Edvaldo, a capital está chegando em uma fase limítrofe da doença e “se continuarmos dessa maneira, teremos um colapso no sistema de saúde”. Santo Cristo!

CPI ganha fôlego

O senador Rogério Carvalho (PT) acredita que as anulações das condenações do ex-presidente Lula da Silva (PT) dão folego à CPI da Lava Jato. O parlamentar sergipano é autor do pedido da CPI para investigar supostas irregularidades da força-tarefa que condenou Lula. Segundo Rogério, a Comissão Parlamentar de Inquérito é o foro adequado para discutir os equívocos cometidos pela chamada república de Curitiba. Misericórdia!

