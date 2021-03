“Os usuários do transporte público clamam por ações da SMTT e da PMA”, diz Ricardo









12/03/21 - 11:50:12

A pandemia tem se agravado em Sergipe e o vereador Ricardo Marques (Cidadania) demonstrou preocupação quando usou do Grande Expediente da Sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta quinta-feira (11) para sugerir que algumas ações de combate sejam implementadas pela Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA).

O vereador apresentou um levantamento feito com os dados divulgados pelo Governo de Sergipe e pela PMA sobre a Covid nos últimos dias. “Somente agora no mês de março, em apenas 10 dias, mais de cinco mil pessoas foram contaminadas e o estado registrou um aumento de 38% nas internações. Sergipe já perdeu 3.057 vidas, só ontem foram registrados 14 óbitos”, lamentou.

Ricardo Marques falou que está acompanhando a situação e que nas visitas feitas aos terminais de integração de Aracaju não viu mudanças. “O governo e a prefeitura anunciaram na semana passada algumas medidas de combate à pandemia no sistema de transporte público, mas nada foi feito. Será que no ônibus não tem Covid? Tenho visitado os terminais e continuo vendo aglomerações, os usuários estão clamando por ações da SMTT e da prefeitura de Aracaju. Ninguém entra em um ônibus superlotado porque acha bonito”, declarou.

O parlamentar disse ainda que já enviou algumas sugestões para a prefeitura e cobra ações mais enérgicas. “Com o intuito de atender às normas do decreto municipal, a PMA contratou algumas pessoas que ficam nas entradas dos mercados. No mercado central, por exemplo, eles precisam ser coordenados e orientados, muitos deles ficam parados sem fazer nada. Por que não colocar essas pessoas nos terminais para organizar as filas e borrifar álcool nas mãos dos usuários do transporte público? É sugestão, gente!”, ressaltou Ricardo Marques.

