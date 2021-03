Para comodidade de idosos, Prefeitura amplia pontos de vacinação









Com a chegada de mais doses de vacina em Sergipe, o município de Aracaju ampliou a vacinação contra covid-19 para a faixa etária de 75 anos e modificou a organização de pontos de vacinação em oito Unidades Básicas de Saúde, ampliando quantitativo de salas e de equipes. Nesta sexta-feira, equipes de saúde passam a vacinar contra a covid-19 em espaços fora das UBS.

A medida objetiva evitar aglomerações nas Unidades, já que o público idoso tende a se concentrar no mesmo horário, além de garantir o fluxo de atendimento dessas UBS, como marcação de consulta, dispensação de medicamento entre outros. A vacinação de rotina continua ocorrendo no prédio de cada Unidade e somente a vacina contra covid-19 será transferida.

As UBS que deixam de vacinar contra a covid-19 e passam a encaminhar os usuários para outros pontos de vacinação são: João Oliveira Sobral (Santos Dumont), Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); Walter Cardoso (Veneza), Lauro Dantas (Bugio), José Calumbi (Bugio), Amélia Leite (Cirurgia), Sinhazinha (Grageru), e Hugo Gurgel (Coroa do Meio).

Os novos pontos de vacinação covid-19 são: Cras João Oliveira Sobral e Emef Manuel Eugênio do Nascimento (Santos Dumont); Emef Orlando Dantas (Olaria), Escola Estadual Jornalista Paulo Costa (Bugio), Santuário Nossa Senhora Aparecida (Bugio), Oratório de Bebé (Cirurgia), Escola Estadual Leite Neto (Grageru) e Emef Juscelino Kubitschek (Coroa do Meio).

A otimização da oferta da vacina é decorrente da reorganização das equipes disponíveis no momento das aplicações, uma vez que todos os novos pontos de vacinação contarão com duas equipes e funcionarão das 8h às 16h. Para ser imunizado nesses locais, o idoso precisa levar documento com foto e comprovante de residência.

Fim de semana

No sábado, três Unidades Básicas de Saúde funcionarão para imunizar apenas idosos a partir de 75 anos. São elas: Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Augusto Franco e Francisco Fonseca (18 do Forte), das 8h às 16h.

O posto volante no Parque da Sementeira também funcionará neste sábado, dia 13, para vacinar profissionais de saúde e idosos acima de 75 anos, ambos com cadastro no site da Prefeitura e código validado, o qual deve ser levado impresso ou no celular juntamente com documento com foto.

Dados

Aracaju já imunizou 34.567 pessoas, o que corresponde a 89,2% das doses recebidas. A gestão municipal atingiu a marca de 5,19% da população vacinada, considerando que a população da capital, de acordo com dados do IBGE, é de 664.908 pessoas. Entre os imunizados, 17.024 são profissionais de saúde.