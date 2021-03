Paróquia de São José anuncia mudanças em horários da festa do seu padroeiro









12/03/21 - 12:24:56

O padre Rogério de Jesus Santana, pároco da paróquia de São José, em Aracaju, informa que haverá mudanças nos horários das celebrações do Novenário e Festa de São José, por conta das novas medidas restritivas para templos e atividades religiosas, anunciadas ontem (11), pelo Governo do Estado.

A partir desta sexta-feira (12), a novena ocorrerá às 16h30, seguida de Santa Missa, às 17h, com transmissão pelo canal da paróquia no YouTube. De acordo com a Resolução nº 12/2021, os templos poderão funcionar até às 18h, com ocupação máxima de 30% dos seus espaços.

São José é considerado o santo padroeiro dos trabalhadores e está associado a vários dias de festa. O papa Pio IX declarou-o patrono e protetor da Igreja Católica, além de patrocinar os doentes e uma morte feliz, devido à crença de que ele morreu na presença de Jesus e Maria. Na piedade popular, José é considerado um modelo para os pais e também se tornou patrono de várias dioceses e lugares.