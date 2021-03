Polícia Civil apreende mais de 100 quilos de drogas no município de Areia Branca









12/03/21 - 14:35:14

Equipes da Delegacia de Areia Branca prenderam quatro suspeitos de tráfico de entorpecentes e apreenderam mais de 100kg de drogas. A ação policial também resultou na apreensão de arma de fogo, celulares e dinheiro. A operação ocorreu na manhã desta sexta-feira, 12.

De acordo com o delegado Érico Xavier, as investigações foram iniciadas a partir do recebimento de um disque-denúncia. Dentre as drogas apreendidas estavam maconha, cocaína e uma substância conhecida como super skunk. Os suspeitos também estavam em posse de balanças, armamentos, celulares e dinheiro.

Na ação policial, um veículo também foi apreendido. Eles foram encaminhados a uma unidade policial onde já encontram-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto assessoria