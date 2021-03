Prefeitura de Aracaju anuncia vacinação para idosos com 75 anos a partir desta sexta-feira









12/03/21 - 05:12:18

A Prefeitura de Aracaju avançará na campanha de vacinação contra o novo coronavírus e imunizará, nesta sexta-feira, 12, e sábado, 13, os idosos de 75 anos. A estimativa é que 2.285 aracajuanos desta faixa etária recebam a primeira dose do imunizante, nos dois dias. A ampliação da campanha foi possível graças à chegada de novas doses da Coronavac ao município. Paralelo à vacinação dos idosos, a gestão continuará imunizando os profissionais de saúde cadastrados no Portal “VacinAju”.

Para evitar aglomerações, uma logística foi estabelecida: no primeiro dia, idosos poderão ser vacinados nas 40 Unidades Básicas de Saúde e no drive-thru do Parque Governador Augusto Franco (Sementeira). Já no sábado, os aracajuanos que têm 75 anos terão como opção as Unidades Básicas de Saúde Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco), Francisco Fonseca (no bairro Dezoito do Forte) e Edezio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos) ou o drive-thru. Nos dois dias, os profissionais de saúde devem se dirigir, somente, ao posto itinerante do parque.

“É com grande felicidade que informamos o início de mais uma etapa na campanha de vacinação contra o coronavírus, ampliando para os idosos de 75 anos. Recebemos 2.180 doses de Coronavac e, rapidamente, estamos colocando à disposição dos aracajuanos. Assim como tenho dito, estamos preparados, com uma logística muito bem definida. O que precisamos é que cheguem mais vacinas”, destacou o prefeito.

Edvaldo também lembrou da necessidade de cadastramento no portal da vacina para ter acesso ao drive-thru. “Sem esse cadastro prévio, com a validação do código, não é permitida a entrada. Então é fundamental efetuar o cadastramento. Estamos fazendo um grande esforço, realizando um grande trabalho para manter a organização da nossa campanha”, ressaltou o gestor reforçando a importância da manutenção das medidas de biossegurança, pela população. “É preciso respeitar os decretos, manter o distanciamento, usar máscara e evitar aglomerações. Somente assim venceremos essa doença”, reiterou.

Aracaju possui, atualmente, 33.802 pessoas imunizadas contra a covid-19, incluindo idosos e profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia, o que representa 5% da população. Isso significa que 92,4% das doses recebidas já foram aplicadas.

Foto: Marcelle Cristinne