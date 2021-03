TRABALHADORES DA SAÚDE DE MARUIM ESTÃO COM SALÁRIOS ATRASADOS, DIZ SINTASA









12/03/21 - 07:42:16

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) recebeu denúncias de que profissionais da saúde do município de Maruim estão com os salários de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 atrasados, além de outras irregularidades.

Diante disto, o Sintasa enviou nesta quinta-feira, 11, um documento para a prefeita interina Edileuza de Chile solicitando uma reunião com a entidade a fim de poder solucionar ou traçar alguns rumos para dirimir estes problemas.

De acordo com o presidente do Sintasa, Augusto Couto, a atual gestora do município pagou no dia 4 de fevereiro o salário de janeiro, mas deixou pendente o de dezembro da gestão anterior e agora onde fevereiro, sendo que já estamos no dia 11 de março.

“Queremos sentar com a gestora para tentar diminuir a angústia da categoria. Vários destes trabalhadores estão com aluguéis atrasados, água e energia cortadas. Este cenário não pode continuar. Vamos aguardar os próximos dias e se não houver nenhuma resposta por parte da gestão o Sintasa irá realizar uma assembleia com a categoria para deliberar os próximos passos, inclusive, com possibilidade de greve na Saúde”, explica Augusto Couto.

O líder sindical não entende o motivo de que profissionais de outras áreas como da Administração terem recebidos o salário de fevereiro, mas os da Saúde não.

“Será que a Saúde não é prioridade neste município? Soubemos que pessoas com cargos de comissão receberam o salário, mas o pessoal da Saúde que são efetivos não receberam. O Sintasa não compactua com isto e já está acionando o departamento jurídico para buscar uma solução juntamente com a categoria”, argumenta Augusto.

Além do atraso salarial, o Sintasa busca abrir uma mesa de negociação a fim de poder discutir melhores condições de trabalho, reajuste salarial futuro, quitação das pendências com o INSS, pagamento das férias dos trabalhadores, insalubridade, 30 horas semanais de trabalho, PMAQ e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).