TRT20 FORMARÁ LISTA TRÍPLICE PARA FUTURA NOMEAÇÃO DE DESEMBARGADOR









12/03/21 - 11:35:22

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) realizará, no dia 19/3, a partir das 10h, com transmissão pelo no canal do TRT20 no YouTube, Sessão Pública Telepresencial para composição de lista tríplice visando ao preenchimento de cargo de Desembargador.

Na Sessão, o Tribunal Pleno deliberará no sentido de compor a lista tríplice para promoção de Juiz Titular de Vara do Trabalho a Desembargador do Trabalho, pelo critério de “merecimento”, em razão da vacância do cargo do Desembargador João Aurino Mendes Brito, decorrente de sua aposentadoria voluntária.

Na sequência, a lista será enviada ao Presidente da República, que, então, procederá à escolha e nomeará o próximo Desembargador do TRT da 20ª Região.

Acesse a Pauta da Sessão.