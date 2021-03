Banese informa mudança de horários de funcionamento das agências









13/03/21

Diante de um cenário que exige reforço das medidas de enfrentamento à doença Covid-19, o Banese decidiu alterar os horários de funcionamento de suas 63 agências a partir da próxima segunda-feira (15). O atendimento também estará limitado aos serviços essenciais, como abertura de contas. A medida será adotada até o dia 2 de abril de 2021 e visa reduzir a exposição de clientes, colaboradores e da comunidade em geral ao coronavírus.

Horário especial de funcionamento

Confira os horários especiais de atendimento para o período entre 15 de março e 2 de abril de 2021:

9h – 13h: todas as agências da capital, Aracaju, exceto as unidades dos shoppings Jardins e Riomar, que funcionarão de 10h às 14h;

8h – 12h: agências dos municípios de Areia Branca, Cristinápolis, Indiaroba, Itabi, Malhador, Nossa Senhora Aparecida, Pirambu e Riachuelo;

8h30 – 12h30: agências dos municípios de Japoatã, Rosário do Catete, Santo Amaro e Siriri;

9h – 13h: agências dos municípios de Aquidabã, Poço Redondo e Canhoba;

10h – 14h: agências dos municípios de Barra dos Coqueiros, Boquim, Campo do Brito, Canindé de São Francisco, Capela, Carira, Carmópolis, Estância, Frei Paulo, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Neópolis, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Ribeirópolis, Simão Dias, Tobias Barreto e Umbaúba, além da agência do conjunto Eduardo Gomes, no município de São Cristóvão.

Cuidados extras

Na capital, Aracaju (SE), e em municípios do interior, as equipes das agências estão reforçando a atenção às medidas de distanciamento social e outros cuidados para evitar a propagação da Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara e disponibilização de álcool em gel.

Prioridades

O atendimento prioritário para os clientes enquadrados no grupo de risco (cardiopatas, maiores de 60 anos, mulheres grávidas, diabéticos, hipertensos, asmáticos, cardiovasculares e pessoas em tratamento de câncer) será feito, preferencialmente, na primeira hora do expediente.

Canais digitais

A principal recomendação a todos os clientes Banese é dar preferência à utilização dos canais digitais (aplicativo e site) e terminais de autoatendimento.

Serviços essenciais

Apenas os serviços essenciais estarão disponíveis nas agências neste período, como:

– Abertura e conta pessoa física e pessoa jurídica;

– Alteração de senha do cartão magnético (quatro dígitos);

– Atualização de cadastro operacional;

– Cadastramento de telefone para recebimento de mensagem SMS;

– Cadastro de usuário e senha – internet banking PJ;

– Cheques devolvidos (resgate);

– Empréstimos

– Entrega de cartão magnético;

– Estorno de transações nos canais de autoatendimento;

– Identificação de lançamentos não creditados em conta;

– Liquidação de empréstimos;

– Pagamento de títulos de valor igual ou superior a R$ 250 mil;

– Prova de vida para beneficiários do INSS;

– Reabilitação de contas para clientes inscritos no cadastro de emitentes de cheques sem fundos;

– Renegociação de dívidas;

– Resgate de aplicação financeira;

– Saque de alvará judicial;

– Saques de valores provisionados;

– Saque sem cartão magnético;

– Retirada de folhas de cheque PJ

– Solicitação de novo código de segurança (letras);

– Sustação e cancelamento de cheques;

– Solicitação de reclamação de transações não reconhecidas.

Fonte: Ascom/Banese