Feira livre do Carro Quebrado voltará a funcionar às sextas-feiras em Aracaju

13/03/21 - 09:49:53

Atendendo solicitação de feirantes, consumidores e moradores da região, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), voltará a realizar a feira livre do bairro São José (Carro Quebrado), durante as manhãs de sexta-feira, a partir da próxima semana.

Os comunicados contendo as informações a respeito da nova mudança foram entregues na quinta-feira (11) aos comerciantes do local. Até esta semana, a feira ocorria nas tardes de quinta.

Deste modo, de acordo com a Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), a decisão, que atende as partes, resultará, também, na alteração do horário de montagem das estruturas. Assim, o procedimento que antes ocorria nas tardes de quinta-feira ocorrerá no período da noite, deste mesmo dia.

Desde outubro passado, quando teve seu retorno autorizado, a partir da ampliação gradativa destes centros de compras pela gestão municipal, a feira livre do Carro Quebrado passou a funcionar às quintas, no turno da noite, contando, inclusive, com a instalação de balcões frigoríficos para disposição adequada de produtos com origem animal.

Além disso, como forma de proteger comerciantes e consumidores da contaminação pelo novo coronavírus, o espaço recebeu readequações que englobam dispensers com álcool em gel, espaçamento maior entre as bancas e disponibilizam informações acerca da obrigatoriedade do uso de máscaras, entre outras medidas preventivas.

