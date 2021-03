Fiscalização dura nas praias, assalto à loja Braúna e Samu salva criança de afogamento









13/03/21 - 20:01:03

A fiscalização foi intensa, em todo este sábado (13) para evitar que bares e restaurantes fossem aberto na orla, principalmente em Aracaju, embora os policiais também tivesses agido em praias como Caueira e Abaís – nas cidades de São Cristóvão e Estância – onde tiveram que determinar o fechamento de alguns bares que insistiam em permanecerem, abertos.

A força tarefa de fiscalização também esteve na Aruana e na praia do Por do Sol, mas sem grandes problemas. Centenas de pessoas frequentaram as praias e boa parte delas levava mesas, cadeiras e sombreiros.

Sem problemas, os banhistas levaram caixas térmicas (isopo), com água, refrigerantes e bebidas, além de tira-gosto e faziam churrasquinhos à beira-mar. A maioria das entradas das praias tinha barreiras para evitar a circulação de veículos.

Um detalhe: as piscinas dos hotéis da orla estavam com alta freqüência, coisa que não acontece em outros períodos. Alguns barzinhos se mantinha fechados, mas com seus estacionamentos lotados, embora ninguém ousou servir aos que estavam à beira mar.

Entretanto, enquanto havia preocupação com as praias, arrombadores agiram na madrugada deste sábado (13) e furtaram uma grande quantia em dinheiro da Comercial Braúna de Alimentos e Bebidas, situada à rua Bahia no Siqueira Campos.

Os ladrões com expertise em sistema de monitoramento de câmeras, desligaram a rede e o prejuízo foi superior a R$ 100 mil.

Salva criança – Também neste sábado, uma criança de 1 ano e 9meses foi salva por socorristas do Samu após se afogar em uma piscina no bairro Coroa do Meio A criança estava desacordada quando foi retirada da água pela mãe que desesperada levou o menor até a unidade do Corpo de Bombeiros que acionou os socorristas.

O atendimento imediato foi fundamental para salvar a vida de Alif Oliveira Nascimento que foi entubado e levado para UTI do hospital João Alves Filho Os profissionais do Samu visitaram a pequena vítima que se recupera ainda no leito hospitalar (com informação de Jailton Santana).