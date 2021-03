FORÇA-TAREFA DE COMBATE À COVID-19 FISCALIZA NA NOITE DE SEXTA-FEIRA









13/03/21 - 08:35:50

A força-tarefa de combate à Covid-19 realiza, na noite desta sexta-feira (12) mais fiscalizações para garantir o cumprimento das normas que estabelecem restrições a estabelecimentos comerciais.

A medida é válida até as 5h da manhã do dia 22 de março, alterando o funcionamento de salões de beleza, templos religiosos, comércio, atividades educacionais presenciais, eventos e outros.

O intuito é reduzir a circulação do coronavirus no estado, e a força-tarefa atua para fazer valer as definições do Governo do Estado.

A força-tarefa é composta pela Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Procon Estadual e Municipal.

SES