FORÇA-TAREFA DE COMBATE À COVID-19 VERIFICA SE ESTÃO CUMPRINDO MEDIDAS

13/03/21 - 10:06:20

Mais uma fiscalização foi realizada na noite desta sexta-feira,12, para conferir se os estabelecimentos estão cumprindo a Resolução do governo, que determina o fechamento de bares e restaurantes nas sextas a partir das 18h. A Força-Tarefa de combate a Covid-19 do Governo do Estado, entrou em ação na Orla de Atalaia, Zona Sul de Aracaju.

Segundo a Resolução, até o próximo dia 22 de março, às atividades de bares, restaurantes e estabelecimentos similares estão proibidos de funcionar. A abertura pode acontecer a partir das 5h da segunda-feira subsequente.

De acordo com a fiscal sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, Camyla Nascimento, as atividades seguiram a normalidade. “Os bares e restaurantes do local estão obedecendo à resolução, todos fecharam às 18h, os que estavam abertos o funcionamento era na modalidade delivery. Assim não houve nenhuma notificação. No sábado as equipes irão continuar as fiscalizações em outros locais”, disse.

Para aumentar o quantitativo de locais fiscalizados, essa força-tarefa contou além da Vigilância Sanitária Estadual, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Além disso, as equipes da Prefeitura de Aracaju, em outros momentos, ficarão fiscalizando outras áreas da cidade. No interior do Estado, todas as unidades também estão com reforço policial.

