Hospital de Cirurgia realiza campanha de doação de sangue em parceria com Instituto de Hematologia









13/03/21 - 08:26:46

Instituição é a primeira no Estado a realizar este tipo de ação em seu próprio espaço físico

O Hospital de Cirurgia, através do Núcleo de Educação Permanente (NEP), está realizando, em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS), a Campanha ‘DoAmor”, que tem como objetivo alimentar o estoque do instituto, além de contribuir com a doação de sangue em prol de seus pacientes.

A sensibilização para funcionários e acompanhantes ocorreu nas unidades da instituição, desde o início desta semana, por membros do NEP e do IHHS e a doação de sangue está ocorrendo até as 22 horas desta sexta-feira, 12/03, e prosseguirá até ao meio dia deste sábado, 13/03.

Uma unidade temporária do hemocentro foi montada no Ambulatório Geral do Hospital de Cirurgia para receber doadores voluntários que podem ser tanto os colaboradores do Hospital, quanto o público externo.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o número de doadores do IHSS diminuiu consideravelmente, deixando o estoque de sangue em déficit. E foi a partir desta necessidade, que surgiu a ideia do Hospital de Cirurgia.

“Estávamos realizando ações educativas com nossos profissionais em relação aos cuidados de enfermagem nos procedimentos hemoterápicos e com a redução de doadores, devido ao isolamento social, surgiu a ideia de sensibilizar e conscientizar nosso público interno para que contribuíssemos com o aumento nas doações e até de novos doadores. Foi aí que entramos em contato com a enfermeira Ruth Torres do IHHS e decidimos unir forças para a realização da campanha”, explica a enfermeira Edna Bispo, coordenadora do NEP.

“Desde o início desta semana, estamos divulgando a campanha em todo o Hospital. A ideia de montar um espaço para doação in loco foi justamente para facilitar a doação dos que estão trabalhando ou acompanhando algum paciente. Neste momento de pandemia, muita gente ficou com receio em fazer a doação no Instituto, então, trouxemos uma equipe do IHSS para dentro do Cirurgia, onde foi montada toda uma estrutura para que, nestes dois dias de campanha, pudéssemos receber o maior número de doações possíveis”, conclui Edna Bispo.

“O Cirurgia passa a ser o primeiro Hospital do Estado de Sergipe que nos procurou para realizar esse tipo de ação em seu próprio espaço físico, facilitando o acesso de quem se propôs a doar. O número de doadores caiu muito, mas os pacientes continuam precisando de transfusão. Pois, um dia pode ser qualquer um de nós. Por isso, precisamos nos colocar no lugar do outro. Precisamos da ajuda de todos”, enfatiza a enfermeira Ruth Cristini Torres, assessora científica do IHHS.

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 quilos, estar bem com a saúde e portar documento de identificação oficial, original e com foto.

