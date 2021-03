PADRE INALDO SANCIONA LEI DE ADESÃO AO CONSÓRCIO PARA COMPRA VACINAS COVID-19









13/03/21 - 07:20:00

Momento histórico para Nossa Senhora do Socorro. Padre Inaldo, prefeito do município, sancionou, na manhã desta sexta-feira, 12, durante concorrida entrevista coletiva, a lei que integra Socorro ao Consórcio Nacional para a compra de vacinas contra a covid-19. O consórcio é organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

De acordo com Padre Inaldo, o Consórcio pode comprar as vacinas por meio de recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal. “Caso o caminho seja a aquisição com recursos próprios, estamos prontos para investir. Porque o que mais importa, neste momento, é salvar vidas. Por isso, vamos fazer o possível, dentro da lei, para garantir a imunização do povo socorrense”, garante o prefeito.

Segundo o secretário de Saúde, Enock Ribeiro, após a sanção da lei, que também garante a compra de medicamentos, insumos e equipamentos de saúde para o combate à pandemia, a prefeitura irá agora esperar a dinâmica da FNP para dar os próximos passos para a compra da vacina. “A fase ainda é a de aprovação da lei de inserção ao Consórcio. Os municípios interessados ainda têm até dia 16, deste mês, para obter a aprovação. Portanto, estamos adiantados e felizes por ter o projeto aprovado pela Câmara de Vereadores de Socorro”, diz Enock.

Fonte e foto assessoria