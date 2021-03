Quatro estabelecimentos são notificados por não cumprir medidas restritivas na noite desta sexta-feira na capital









13/03/21 - 09:24:15

Na primeira noite após a sanção do decreto nº 6.400, que estabelece novas medidas restritivas para conter o avanço da covid-19 na capital, foi realizada mais uma fiscalização conjunta para garantir o cumprimento das medidas, que visam diminuir a circulação de pessoas à noite e durante os finais de semana.

A ação integrada reuniu agentes de fiscalização dos órgãos operacionais da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec): Procon Aracaju, Defesa Civil e Guarda Municipal.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, informa que durante a fiscalização 22 estabelecimentos foram visitados, sendo que 18 deles estavam fechados e quatro receberam notificação, por causa do consumo no local. “O decreto estabelece que a partir das 18h bares, restaurantes e lanchonetes podem continuar funcionando, mas só para serviço de delivery e retirada no local”, explica Igor.

Conscientização

O major Silvio Prado, coordenador da Defesa Civil de Aracaju, participou da operação na noite desta sexta e avalia que o resultado da fiscalização foi positivo. “Verificamos que os locais onde já havíamos feito abordagem na semana passada, fecharam as portas às dezoito horas, cumprindo as ordens do poder público”, destaca.

Além da fiscalização corriqueira, a ação averiguou também algumas denúncias de estabelecimentos que estavam funcionando irregularmente além do limite permitido. “Estivemos nesses locais e solicitamos o fechamento imediato, deixando o relatório de visita para que eles não mais reincidam no descumprimento dos decretos, principalmente no que diz respeito ao cumprimento do horário”, conta major Sílvio.

O Secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, faz um apelo para que os proprietários dos estabelecimentos sigam, com rigor, as determinações, pois elas são fundamentais para frear os avanços da pandemia. “A situação está se agravando, é preciso a conscientização da parte de todos”, enfatiza o secretário.

As fiscalizações continuarão ao longo do final de semana, para garantir o comprimento das medidas restritivas, que foram adotadas como mais uma medida emergencial para impedir a propagação do vírus e controlar a pandemia, que voltou a ter um crescimento expressivo nas últimas semanas.

Informações e foto assessoria