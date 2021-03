SES REGISTRA 195 NOVOS CASOS DE COVID-19 E MAIS 16 ÓBITOS NA SEXTA-FEIRA









13/03/21 - 07:18:34

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 12, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 195 casos e 16 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 157.535 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.088 morreram. Até o momento, 147.094 pacientes foram curados.

As 16 mortes foram: uma mulher, 73 anos, de Aracaju, com neoplasia, hipertensão e diabetes; uma mulher, 42 anos, de Aracaju, hipertensão e diabetes; um homem, 77 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 65 anos de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 56 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 50 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 84 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 83 anos, de Aracaju, com neoplasia e insuficiência renal aguda; um homem, 51 anos, de Riachão do Dantas, sem comorbidade; uma mulher, 63 anos, de Ribeirópolis, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 47 anos, de Muribeca, com diabetes; um homem, 61 anos, de Aracaju, com Parkinson; uma mulher, 69 anos, de Itabaiana, com hipertensão e obesidade; uma mulher, 74 anos, de Itabaiana, com doença neurológica crônica; uma mulher, 74 anos, de Nossa Senhora da Glória, com hipertensão, obesidade e doença arterial obstrutiva periférica; uma mulher, 74 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes.

Foram realizados 331.281 exames e 173.746 foram negativados. Estão internados 638 pacientes, sendo que no serviço público são 148 em leitos e UTI (adulto), quatro na UTI neonatal/ pediatria e 133 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 285. Já nos leitos do serviço privado estão internados 139 pessoas na UTI adulta, oito na UTI neonatal/ pediatria e 206 em leitos clínicos, totalizando 353. São investigados mais 16 óbitos. Ainda aguardam resultados 5.141 exames coletados.

Lacen

O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) reduziu o processamento de amostras de RT-PCR para SARS-CoV-2, devido a rotina de desinfecção no laboratório de biologia molecular necessária para a garantia da qualidade dos exames.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 92.630 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 89.547. Referente à segunda dose, foram distribuídas 35.377, sendo aplicadas 31.944 doses.