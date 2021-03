UNIMED RETOMA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO CENTRO CLÍNICO NESTA SEGUNDA-FEIRA









13/03/21 - 07:56:55

Unimed retoma atendimento presencial no Centro Clínico e na Unidade Materno-Infantil

Após a suspensão dos serviços presenciais devido ao aumento do número de casos e internações provocadas pela Covid-19, o Centro Clínico de Especialidades e a Unidade Materno-Infantil, ambas ligadas à Unimed Sergipe, retornam os seus atendimentos presenciais, a partir desta segunda-feira, 15, com redução de 50% da capacidade.

Entendendo a necessidade de seguir firmemente as recomendações dos órgãos de saúde, os atendimentos deverão ser agendados e o acesso às unidades ocorrerá de maneira controlada, visando a segurança dos clientes e colaboradores das instituições.

Para a realização dos atendimentos, os clientes deverão seguir as orientações da vigilância sanitária, no que se refere à proteção e higiene e deverão chegar ao local do atendimento com no mínimo de 15 minutos de antecedência e no máximo 30 minutos antes da hora marcada. Todas as consultas serão realizadas por horário devidamente marcado. Em caso de acompanhamento, apenas serão permitidos acompanhantes para idosos, crianças e pessoas com deficiência. Em caso de sintomas gripais, na véspera da consulta, a recomendação é que o paciente deve entrar em contato com a Unimed para remarcar.

A coordenadora do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (Nais), Dra. Luciana Guimarães, reforçou que, neste momento, todo cuidado é válido e pede consciência dos cidadãos sergipanos. “Para os pacientes com atendimentos que não sejam de grande necessidade, se puderem esperar um pouco, devido a esse período, é o que recomendamos. Agora, mais do que nunca, precisamos da consciência coletiva de todas as pessoas. Se você avaliar que sua necessidade pode ser adiada mais alguns dias, aguarde só mais um pouco. Mas, caso o seu seja urgente, a Unimed Sergipe estará aqui para receber você”, garante.

Para agendamento das consultas, o cliente pode ligar para a Central de Atendimento, através do tel. 2107-8751 ou pelo 08007040111. A Unimed assegura que todos os clientes que tiveram as suas consultas desmarcadas serão remanejados para os próximos dias pela equipe da cooperativa.

Com informações da Unimed Sergipe