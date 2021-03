AS CONVERSAS ANDAM COM MUITA HABILIDADE E CAUTELA, DIZ ANALISTA POLÍTICO









14/03/21 - 14:56:53

Embora todos digam que estão preocupados com a pandemia, mas nos bastidores as conversas são diferentes, andam com muita habilidade e cautela.

Entre os governista há quem diga que o deputado federal Fábio Mitidiere já foi aconselhado a concorrer a reeleição para não correr o risco de dar um voo alto e o pára-quedas não abrir, foi o que aconteceu com o ex Deputado Federal: André Moura, que tinha reeleição para federal com 99% de chances de ser reeleito e pagou caro com uma derrota inesperada.

Já outro pretenso candidato Ulisses Andrade, que já foi deputado estadual, tem seu filho hoje como deputado estadual, Jeferson Andrade.

Hoje Ulisses Andrade é atual conselheiro do tribunal de contas do estado de Sergipe, e não esconde o desejo de se candidatar para governador, para isso o mesmo teria que se afastar antecipando a sua saída entre junho e outubro do tribunal de contas do estado.

No programa ” Boa noite Brasil ” do ” Hora news TV ” foi entrevistado o renomado professor Saulo Henrique, ele fez uma análise detalhada sobre o panorama político, a nível estadual e nacional para 2022.

Ele disse que diante das mudanças no cenário nacional várias mudanças estão por vir, não tomem como surpresa, ele ainda esclarece que o partido dos trabalhadores ganha força a cada minuto, independente de nomes.

Saulo ressalta que Lula é um grande político e principalmente um cabo eleitoral, no Brasil e principalmente no nordeste.

Em Sergipe, segundo o cientista e outros analistas, até alguns setores da impressa, que o nome que aparece mais forte é o do senador Rogério Carvalho.

Existe forte tendência que o PT em Sergipe tem força bem maior, levando vantagem sobre os outros.

Lula com certeza venceria em Sergipe e o senador Rogério Carvalho provavelmente sairia vitorioso.

Quando questionado o senador Rogério Carvalho não diz, mais tira de sua cabeça que chegou a sua hora de ser o governador de Sergipe.

Quando Rogério Carvalho exercia a sua função profissional de professor universitário e médico com doutorado, Marcelo Deda resolveu convidá-lo para ser secretario municipal de Saúde da prefeitura de Aracaju- SE.

Daí em diante ele alavancou e elegeu-se deputado estadual e novamente a convite do governador Marcelo Deda teve que se afastar do mandato de deputado estadual para ser secretario de estado da saúde de Sergipe.

Em seguida fez um feito histórico elegendo-se deputado federal mais bem votado de Sergipe, em seguida quase ganha a eleição para o senado, hoje é recentemente senador, e ocupa a secretária na mesa diretora do senado.

É muito provável que a próxima eleição para governo de Sergipe passe pelos dois.

Mais hoje todos reconhecem a habilidade do senador Rogério Carvalho, e o respeito que ele tem aos demais políticos, seja ele da oposição ou da situação, há quem diga que ele tem um diferencial, que é de honrar com sua palavra e com seus compromissos.

Evidente que isso tudo passará pelo governador Belivaldo Chagas que no momento tão delicado não quer nem ouvir falar em política para 2022, só quer saber em resolver o mais rápido possível que a vacina chegue ao estado de Sergipe com rapidez, para isso está trabalhando incansavelmente em busca da vacina para todos os Sergipanos.

Por Alexsandro Lima