CONFIANÇA EMPATA COM O ABC EM 1 A 1 NO ESTÁDIO FRASQUEIRÃO NESTE SÁBADO









14/03/21 - 06:52:36

O ABC e Confiança jogaram neste sábado (13) no Estádio Frasqueirão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2021 e empataram por 1 a 1. O jogo era válido pela terceira rodada da competição regional.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois times, visto que a equipe potiguar poderia assumir a liderança do grupo B e a equipe sergipana ainda não venceu na competição.

Pela competição regional, na próxima rodada, o Confiança recebe o Salgueiro no sábado (20) no Estádio Baetão em Aracaju. No mesmo dia, o ABC visita o Treze no Amigão. Pelo Campeonato potiguar, o próximo jogo do ABC é contra o Potiguar de Mossoró.

Mas a partida ainda não tem data definida. O Confiança joga na terça (30) pelo Estadual fora de casa contra o Freipaulistano. Na Copa do Brasil, a estreia do ABC será na quarta-feira (17) fora de casa contra o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, no interior do Espírito Santo.

O Confiança já foi eliminado da Copa do Brasil com a derrota para o 4 de Julho do Piauí por 1 a 0 na semana passada.