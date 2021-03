CRESS/SE entrega ofício ao prefeito de Tobias para solicitar inserção assistentes e psicólogos









14/03/21 - 08:19:52

A conselheira do Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe), Indiana Vieira, entregou ofício do Regional ao prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino, nesta sexta-feira (12). O documento tem o objetivo de oficializar o pedido do Regional para a viabilização de assistentes sociais e psicólogas/os nas escolas do município.

A solicitação do CRESS é que possam ser realizadas reuniões com o Comitê Sergipano pela Implementação da Lei 13.935 – Assistentes Sociais e Psicólogas/os na Rede Pública de Educação”, para discutir sobre a lei que dispõe sobre prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica.

Segundo a conselheira, a lei foi aprovada em 2019 e o CRESS, juntamente com o Conselho Regional de Psicologia (CRP) e outras instituições sergipanas, estão na luta pela implementação em Sergipe. Durante a reunião, Indiana fez a leitura das instituições que integram o Comitê Sergipano. “Solicitamos ao prefeito a implementação da Lei em Tobias Barreto. Ele foi muito receptivo e informou que vai agendar uma nova reunião com os integrantes do Comitê”, destacou a assistente social e conselheira.

Estiveram presente com o prefeito, o secretário municipal de Administração, Avelanje Santana, o procurador Vinícius Oliveira e o vereador Júnior Cisneiro.

Ascom/ CRESS-SE