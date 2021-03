GOVERNADOR FAZ REUNIÃO EXTRA COM COMITÊ E AVALIA NECESSIDADE DE ADOTAR NOVAS MEDIDAS RESTRITITVAS









14/03/21 - 21:45:10

O governador Belivaldo Chagas participa, nesta segunda-feira (15), as 15 horas, de reunião extraordinária com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae)* para acompanhar o cenário epidemiológico dos últimos dias e *avaliar a necessidade de novas medidas restritivas* para o enfrentamento ao coronavírus em Sergipe.

Uma fonte do Comitê disse que ainda não tem certeza se será lookdown, mas tem certeza que será algo muito mais duro das medidas já adotadas. Na sequência, às 16h30, o governador concederá entrevista à imprensa no auditório do Palácio dos Despachos. A coletiva será transmitida pelas rede sociais do Governo: