É FAKE NEWS A NOTÍCIA QUE SERGIPE VAI AUMENTAR ICMS SOBRE COMBUSTÍVEL









14/03/21 - 06:59:55

Não há nenhuma discussão em Sergipe sobre aumento de ICMS do óleo diesel, gás e gasolina. A informação circula nacionalmente com objetivo de atingir politicamente os governadores.

A notícia diz que já vai aumentar a partir do dia 15 de março (segunda-feira), o que reforça a mentira. Legalmente, aumento de imposto só pode ocorrer com a aprovação no exercício anterior pela assembleia Legislativa, o que não houve.

O Governo do Estado informa ainda que não enviará à Assembleia Legislativa de Sergipe projeto com esta intenção.