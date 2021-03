Homem de 53 anos com Covid aguarda vaga em UTI dentro de ambulância do SAMU









14/03/21 - 09:53:53

Um homem de 53 anos, diagnosticado com Covid-19, está aguardando vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Rede Pública de Saúde, desde as 3 horas da madrugada deste domingo (14).

O paciente veio do município de Nossa Senhora do Socorro, e precisa ser entubado após complicações por conta da doença. As informações são de que ele aguarda vaga dentro de uma ambulância na base do SAMU.

Segundo a SES, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública do estado é de 84,2%.