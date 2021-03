SETE EMPRESAS ABREM VAGAS DE EMPREGO E DE ESTÁGIO; VEJA LISTA COMPLETA

As empresas Americanas, Stone, ISH Tecnologia, Printi, NTT Ltd., Sankhya e Construtivo estão com vagas de emprego e estágio abertas. Veja abaixo detalhes dos processos seletivos:

Americanas

A Americanas está com inscrições abertas para o Programa de Estágio em Loja 2021, que visa formar novos líderes para assumir a gestão de uma das mais de 1.700 lojas físicas da companhia ao fim do período.

As inscrições para o programa vão até o dia 4 de abril pelo site https://estagioemlojalasa.gupy.io/.

Podem se candidatar alunos de qualquer curso de graduação, com previsão de formatura de julho a dezembro de 2021 e disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais flexíveis.

As vagas são nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

A Americanas oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale transporte, auxílio refeição e descontos em instituições de ensino, academias e em compras nas lojas físicas e nos sites Americanas, Submarino e Shoptime.

Stone

A Stone tem novas oportunidades de emprego abertas na cidade de São Paulo. As vagas são para o time comercial externo da fintech. Para se candidatar, é só acessar o site e se inscrever.

Além dessas oportunidades, empresa tem vagas abertas em outras cidades e áreas, todas elas estão listadas no portal Jornada Stone.

Não há data limite para realizar a inscrição no portal. As vagas contam com salário fixo mais variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

ISH Tecnologia

A ISH Tecnologia anuncia mais de 60 vagas de emprego para as regiões de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória, além de algumas de abrangência nacional. As áreas são comercial, contábil produtos, programação, e técnica de SOC (Security Operations Center), NOC (Network Operations Center) e de projetos.

Todas as oportunidades podem ser conferidas no link https://ishtecnologia.gupy.io/.

Printi

A Printi está com vagas de emprego abertas para os cargos Desenvolvedor Front-end, Desenvolvedor Salesforce, Devops Junior, Devops Pleno, Executivo de Pós Vendas I, Operador de Guilhotina, Product Owner Sênior e Supervisor de Compras.

Algumas oportunidades são para trabalho remoto e outras para atuação presencial na sede da empresa, que fica em Barueri, São Paulo. A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale refeição, seguro de vida, PLR, vale-infra e 20% de desconto no site Printi.

Os interessados devem se cadastrar na página de processos seletivos da empresa: https://vagasprinti.gupy.io/.

NTT Ltd.

A NTT Ltd. abriu mais de 80 vagas de trabalho em todo o país com a possibilidade de trabalho remoto.

São 42 vagas para as áreas técnicas e administrativas, incluindo analista de infraestrutura de Redes e Segurança em todos os níveis, desenvolvedor FrontEnd (Angular e Java), BackEnd (Java e Kafka), DBA SQL Server, Service Desk, Pricing, entre outras. Outras 40 vagas serão abertas em maio no programa de estágio.

Haverá ainda vagas disponíveis para o programa sênior, que visa alocar profissionais mais experientes, maiores de 50 anos e que estejam cursando o primeiro curso superior. A empresa deve contratar cerca de 200 novos funcionários até o final de 2021.

Os interessados em saber mais detalhes das vagas disponíveis devem acessar a página do Linkedin da NTT Ltd., entrar na aba de vagas e preencher os campos solicitados para que a área responsável acesse o currículo do candidato.

Sankhya

A Sankhya abriu 155 vagas de emprego para diversos cargos e em diferentes regiões do país, em modelos home office, presencial e híbrido.

Entre os cargos há duas vagas para diretoria de Unidades de Negócios, em São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e duas para gerentes comerciais em Brasília (DF) e Goiânia (GO). Na área de TI, que soma 91 vagas, estão consultores de implantação, analistas de teste, desenvolvedores, gerentes de projetos, arquitetos de solução, DBAs (Administradores de Banco de Dados) e analistas de suporte.

As outras vagas incluem executivos comerciais, analistas de treinamento, consultores de Sucesso do Cliente (CX), designers instrucionais e cargos de liderança.

Das 155 vagas abertas, a maior parte (117) é para atuação em Uberlândia, na matriz da Sankhya, e há também em Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Goiânia (GO), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (PR), Manaus (AM), Sorocaba (SP), Paulista (PE), Porto Alegre (RS) e São José do Rio Preto (SP).

O envio de currículos pode ser feito pelo próprio site https://www.sankhya.com.br/carreira/

Construtivo

O Construtivo está com vagas abertas para profissionais especializados em programação, arquitetura, engenharia, suporte e vendas. Para se candidatar, basta enviar currículo para o e-mail curriculos@construtivo.com. Veja detalhes abaixo: