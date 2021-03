EDVALDO PARTICIPA DE REUNIÃO DE PREFEITOS DO BANCO INTERAMERICANO









15/03/21 - 14:59:10

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, nesta segunda-feira, 15, da Reunião de Prefeitos, promovida pelo Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). O evento online congrega gestores municipais de vários países da América Latina e tem como tema, neste ano, “Por uma recuperação inclusiva e sustentável das cidades”. A abertura da reunião foi realizada pelo presidente da Colômbia, Ivan Duque. Edvaldo participou da mesa de discussão sobre mobilidade urbana e infraestrutura.

“Os eventos do BID são sempre uma importante ferramenta para troca de experiências e para conhecermos alternativas para os problemas que enfrentamos cotidianamente. É também uma oportunidade de expor as ações e projetos que estão dando certo em Aracaju. No evento de hoje pude apresentar o nosso projeto de mobilidade urbana, a partir do qual implementamos quatro corredores de transporte, a semaforização inteligente e a recuperação da infraestrutura das nossas principais avenidas”, destacou o prefeito.

Em sua apresentação, Edvaldo abordou ainda a importância das ciclovias e o trabalho que realizou, em todos os seus mandatos, para expandir essa malha viária em Aracaju. “Nós temos uma rede de mais de cem quilômetros de ciclovia em Aracaju, que é uma cidade de pouco mais de 670 mil habitantes. É uma rede de ciclovias que construímos e temos trabalhado na sua conservação e expansão. O próximo desafio é integrá-la ao nosso sistema de transporte coletivo”, afirmou.

O prefeito também apresentou aos gestores municipais de outros países o modelo de transporte público integrado da Grande Aracaju. “Temos aqui um sistema integrado de transporte. São passageiros de quatro cidades da região metropolitana que utilizam a mesma passagem para se locomover em vários terminais de integração. É um modelo bem-sucedido que precisa ser aprimorado cada vez mais”, frisou.

Combinação de políticas públicas

Na abertura do evento, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, afirmou que as cidades precisam combinar quatro grandes agendas políticas: desenvolvimento e crescimento econômico; infraestrutura, conectividade e segurança; investimentos em Saúde e Educação para assegurar mais qualidade de vida para a população; e sustentabilidade. Para ele, “todas essas grandes políticas precisam estar harmonizadas com a agenda da inovação”. Duque ponderou ainda que é preciso “uma parceria com o setor empresarial para alcançarmos o desenvolvimento econômico e assegurarmos a proteção do meio ambiente”.

Para Edvaldo, a linha de argumentação do presidente da Colômbia tem similaridade com seu pensamento, sobretudo, quando defende o protagonismo das cidades como principal mecanismo para a retomada do desenvolvimento no país. “Tenho afirmado reiteradas vezes que vivemos o século das cidades. É nas cidades onde a vida acontece efetivamente e é a partir delas que devemos trabalhar a retomada do desenvolvimento, de modo que entendo que esta agenda deve pautar as gestões e ações dos governantes”, afirmou.

