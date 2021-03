Governo do estado endurece e decreta toque de recolher a partir da próxima quarta-feira









15/03/21 - 17:37:47

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participou nesta segunda-feira (15) da reunião extraordinária com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) para acompanhar o cenário epidemiológico dos últimos dias e avaliar a necessidade de novas medidas restritivas para o enfrentamento ao coronavírus em Sergipe. A medida tem a intenção de conter a propagação da covid-19 no estado, diante do aumento de novos casos e necessidades de internações.

Entre as medidas, o governador explicou que ficou decidido o toque de recolher já a partir da próxima quarta-feira (17), das 20h às 5h e que deve durar, de início, cinco dias. Além disso, o governador anunciou o fechamento das praias no fim de semana e o cancelamento do ponto facultativo para o dia 17 de março, que, de acordo com o último decreto, seria ampliado para todo o Estado.

– Não dá para quebrar empresário com um toque de recolher de cinco ou seis dias. Não tenho como pensar em arrecadação por conta da vida das pessoas. A questão é salvar vidas. Fico na expectativa que haja essa compreensão, disse Belivaldo Chagas. O governador não descartou a possibilidade de lockdown nas próximas semanas, afirmou que as decisões serão tomadas “de acordo com o comportamento da população”.

Belivaldo também anunciou a suspensão do ponto facultativo, anunciado para o dia 17 deste mês. Ainda decretou o fechamento de todas as praias no próximo sábado (20) e domingo (21).

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES), neste domingo (15), 549 novos casos foram confirmados e 18 mortes que estavam em investigação, foram confirmadas. Em Sergipe, até o momento, 158.800 pessoas já testaram positivo para a covid-19 e 3.123 morreram. 147.621 pacientes foram curados.