GOVERNO JÁ ENVIOU MAIS DE 130 MIL DOSES DA VACINA AOS 75 MUNICÍPIOS









15/03/21 - 10:02:55

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) vem fazendo entregas regulares das vacinas contra a Covid-19 aos 75 municípios sergipanos. A agilidade no processo tem como objetivo a vacinação do maior número de sergipanos que se encontram dentro dos grupos prioritários. Nesta quinta e sexta-feira, 11 e 12, estão sendo enviadas às regiões de saúde mais doses da vacina CoronaVac, destinadas aos idosos de 76 e 77 anos. Este quantitativo corresponde à primeira dose desse público.

Para a vacinação de trabalhadores da saúde, já foram distribuídos aos municípios o total de 75.884 doses, para primeira e segunda fases. Para imunização de pessoas com 60 anos ou mais e deficientes institucionalizados, foram enviadas 1.304 doses; Foram enviadas para os Índios aldeados 520 doses; Para idosos com 90 anos ou mais foram repassadas 1.119; Para os idosos de 78 a 89 anos foram enviadas 36.061 doses.

Considerando as remessas enviadas até o dia 8 de março aos municípios, no total já foram 128.007 doses, com mais essa nova remessa, o governo do estado repassa 136.027 doses da primeira e segunda doses aos municípios sergipanos. O governo começou a entrega das vacinas no dia 19 de janeiro, as doses foram direcionadas a trabalhadores da área da saúde e pessoas com 60 anos ou mais e deficientes institucionalizados e índios aldeados. No dia 28 de janeiro, foram enviadas mais vacinas para o público citado anteriormente. No dia 1º de fevereiro a distribuição foi referente a 2º dose para este público.

Já no dia 9 de fevereiro a Secretaria distribuiu aos municípios sergipanos 100% das primeiras doses direcionadas aos idosos com mais de 90 anos. No dia 17 de fevereiro foram enviadas aos municípios a segunda dose desse grupo. Em 1º de março a SES mandou a primeira dose para a vacinação de idosos de 80 a 89 anos. No dia 4 de março foram enviadas as primeiras doses para idosos de 79 a 78 anos. Já no dia 12 de março foram enviadas a primeira dose para idosos de 77 a 76 anos.

De acordo com a enfermeira do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Ana Beatriz Lira, a secretaria preza pela rapidez no processo de entrega “Estamos fazendo com maior agilidade possível e temos como meta entregar as vacinas até 24 horas após o recebimento do Ministério da Saúde. Recebemos uma remessa na quarta às 15h e na quinta já começamos a entrega aos municípios. Além disso prezamos pela qualidade e armazenamento da distribuição’, disse.

Doação

A empresa Ambev doou 100 caixas térmicas à Secretaria de Estado da Saúde para acondicionamento das vacinas contra a Covid-19. A SES repassou uma caixa de 45 litros para cada sede de região e uma de 15 litros para os demais municípios.

Fonte e foto: Ascom/SES