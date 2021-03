PRIMAVERA SUSPENDE O ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA PARA ADULTOS PELA 4ª VEZ









15/03/21 - 08:47:26

O Hospital Primavera divulgou uma nota informando que voltou a suspender o atendimento de emergência para adultos em Aracaju, nesta segunda-feira (15).

Esta é a quarta vez que a unidade determina a suspensão do serviço por causa da alta taxa de ocupação e tina voltado a reabrir na sexta-feira (12), mas apontando risco de novo fechamento.

Ainda segundo a nota, a pediatria segue com o atendimento normal, assim como consultas e exames eletivos, de acordo com a assessoria de comunicação do Primavera, que ainda informou que espera retomar as atividades o mais breve possível.