Linda celebra a memória do Grupo Dialogay pelos 40 anos de fundação

15/03/21 - 12:02:57

No último domingo, 14, o Grupo Dialogay de Sergipe completou 40 anos de fundação, esse momento marca a importância de celebrarmos a memória da resistência do movimento LGBTQIA+, principalmente em tempos nefastos como o que estamos vivendo, de um governo federal fascista e de recrudescimento de vários direitos.

O Grupo Dialogay de Sergipe foi a primeira associação homossexual de Sergipe, surgida em 1981, em um período de muita opressão, foi fundamental na luta pelos direitos da população LGBT no estado. O Grupo foi pioneiro ao problematizar a homofobia, e ao fortalecer o orgulho da orientação sexual, assim, surgiu o slogan “É legal ser homossexual” por volta da década de 80.

Entre as bandeiras de luta do grupo estavam o enfrentamento a violência contra o público LGBT e a prevenção e o combate a HIV/AIDS. Cabe ressaltar a importância da atuação do movimento para a efetivação de políticas públicas de saúde, pois, no mesmo ano que surgiu o primeiro caso de Aids no estado, EM 1987, o Grupo em diálogo com o poder público conseguiu que fosse criado o Programa Estadual de DST/AIDS.

Um dos fundadores e ex-presidente da organização, Wellington Andrade, relembra os desafios enfrentados ao longo da trajetória. “Na época em que militávamos nem tinham essas nomenclaturas todas, não tinhamos internet, tudo era manualmente, as correrias, as pancadas, hoje tá bem melhor pra tudo, menos para violência. A violência infelizmente continua.”, lembra o ativista.

Ele reitera a importância da mandata de Linda para a luta da população LGBTQIA+. “Ela vai lutar por todas, todos e todes. Ela nos representa, é humana e politizada, precisamos de alguém assim nos representando”, assevera.

Diante da importância histórica da atuação do movimento, a vereadora e ativista transfeminista Linda Brasil (PSOL), parabenizou o movimento e um dos seus representantes, Wellington Andrade, pelos 40 anos de aniversário da fundação da organização.

“Queria parabenizar meu amigo querido Wellington Andrade pelos 40 anos de aniversário de fundação do Dialogay, um movimento tão importante a favor da luta dos direitos do grupos LGBTQIA+, não só em Sergipe, mas no Brasil. Foi um dos primeiros grupos a favor dos direitos da população LGBTQIA+, contribuindo assim para que conquistássemos tantos direitos, apesar da necessidade que temos ainda de lutar e conquistar tantos outros, e de ocupar os espaços que nos foram negados”, expressa a ativista.

Linda ressalta a importância do movimento no seu processo de luta e conscientização, quando se aproximou na década de 90, que já pautavam a luta contra a violência, contra a exclusão social da pop lgbtqia+, das populações trans e travestis.

“Meu muito obrigada, e parabéns, estamos juntas, juntos e juntes, para que a gente fortaleça muito mais o movimento e que daqui há 40 anos a gente possa estar vivendo numa sociedade melhor, com mais amor, com mais respeito e mais diversidade em todos os espaços da sociedade.”, felicitou a parlamentar.

