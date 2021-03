MATERNIDADE REGISTRA DOIS ATENDIMENTOS A VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL FIM SEMANA









15/03/21 - 16:30:26

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria do Estado da Saúde (SES), contabilizou no período de 12 a 14 de março, 97 atendimento, em sua maioria, pacientes de baixa complexidade. Desses, 45 internamentos que resultaram em 36 partos e 52 atendimentos com altas. Foram registrados ainda dois atendimentos a vitimas de violência sexual, de acordo com as estatísticas do balanço da MNSL, divulgada nesta segunda-feira, 15.

De acordo com a gerente de Admissão Adhara Shuamme Fraga, o final de semana a MNSL manteve a média de atendimentos de baixa complexidade. “Conseguimos quatro transferências durante o período, garantindo melhor assistência para a unidade dentro do nosso perfil. No período citado registramos dois atendimentos a vitimas de violência sexual em menor de idade”, disse Adhara.

Já no Centro Cirúrgico da MNSL foram contabilizados 39 procedimentos. “Registramos 36 partos, uma cirurgias em recém nascido e duas curetagens”, disse a gerente do Centro Obstétrico Amanda Nabuco.

O Serviço de Atendimento a vítimas de violência Sexual funciona 24 horas, de domingo a domingo, tudo acontece através de uma rede integrada de assistência baseada nos direitos universais, de acordo com que preconiza a Organização das Nações unidas (ONU). No local, o paciente é acompanhado por uma equipe multiprofissional, composta por psicólogos, psiquiatra, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais e médicos. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento a vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79)3225.8679. A MNSL fica localizada na Avenida Tancredo Neves, 5.700.

Dados Violência

“De janeiro a fevereiro de 2021, de acordo com o relatório gerencial da MNSL, foram contabilizados 146 atendimentos de vítimas de violência. Desses, 106 são relativos a consultas de retorno, 07 atendimentos a vítimas maiores e 29 a menor de idade, no primeiro atendimento”, explicou Adhara Shuamme.

Foto: Valter Sobrinho

Ascom/SES