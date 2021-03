MORRE O EMPRESÁRIO FERNANDO BARRETO, VÍTIMA DA COVID-19, AOS 49 ANOS









15/03/21 - 07:47:08

Morreu na madrugada desta segunda-feira (15) o empresário Fernando Barreto, 49 anos, da Huteba, vítima da covid-19.

As informações são de que Fernando Barreto estava internado desde o último dia 14 de fevereiro após a complicação pela covid-19.

O empresário morreu no início da madrugada de hoje e as informações são de que o enterro será as 10:00hs no cemitério da Cruz Vermelha.

Fernando Barreto era um dos donos do Armarinho Huteba, loja tradicional do comércio aracajuano.

Nota das FCDL e CDL

Acabamos de perder, pra COVID 19, o empresário e diretor da CDL/Aracaju, Fernando Barreto, mais conhecido como “Fernando da Huteba”. A FCDL/Sergipe e também a CDL/Aracaju, expressam os mais profundos e sinceros sentimentos à família deste que foi um empresário de fibra do varejo sergipano, um lutador incansável, um diretor que ajudou muito na solidificação de entidades do comércio, a exemplo da CDL e FCDL. À família enlutada, rogamos a Deus supremo que estenda o conforto necessário a todos, seus parentes e colaboradores. Estamos muitos sentidos com essa passagem. .

Edivaldo Cunha – presidente da FCDL Sergipe

Brenno Barreto – presidente da CDL Aracaju

