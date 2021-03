Mulheres de Peito receberá doação de Gilmar e reforça importância da colaboração









15/03/21 - 11:09:37

O radialista e deputado estadual Gilmar Carvalho anunciou esta semana que vai doar parte de seu salário ao Movimento Mulheres de Peito, instituição que atua em defesa dos direitos de pacientes oncológicas em Sergipe. A instituição atende 198 mulheres acometidas pelo câncer de mama.

“Escolhi ONG Mulheres de Peito porque tenho uma preocupação especial com os irmãos sergipanos acometidos pelo câncer. Mesmo à distância, pois ainda não fiz uma visita à instituição, sei que essa instituição faz um trabalho extraordinário não apenas em Aracaju, mas em todo Sergipe”, afirmou Gilmar Carvalho.

A presidente do Mulheres de Peito, Aline Souza, destacou a importância das doações para a manutenção dos trabalhos desenvolvidos pela instituição. “Somos uma ONG relativamente nova e as doações são importantes. Por isso, agradecemos a Gilmar Carvalho por este gesto. Todo o valor doado por ele será utilizado para a compra de alimentos que serão doados às famílias das nossas assistidas”, salientou.

“Inclusive, aproveito para destacar à sociedade que seguimos com nossa campanha de arrecadação de alimentos para montar cestas básicas para nossas assistidas. Desde que a pandemia começou estamos enfrentando dificuldades para manter este compromisso. Por isso, reforço o pedido de doação de alimentos, que podem ser entregues em nossa sede, localizada na Av. Barão de Maruim, 493, Centro”, detalhou.

A presidente reforçou ainda a importância das doações financeiras. “Disponibilizamos diversas formas por meio do nosso call center 3024-2009 ou 3024-6588. Os recursos são essenciais para arcar com as despesas, a exemplo do aluguel, e também para o custeio de alguns exames”, detalhou Aline Souza, ressaltando que a atuação do Mulheres de Peito pode ser conferida nas redes sociais, no perfil @movimentomulheresdepeito.

Associação Mulheres de Peito