OMS DIZ QUE OS CASOS DE TUBERCULOSE TENDEM A CRESCER NA PANDEMIA

15/03/21 - 14:51:28

Anualmente o Dia de Combate à Tuberculose é comemorado em 24 de março com a finalidade de intensificar os esforços no sentido de diminuir o número de casos da doença. De acordo com estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), 2 milhões de pessoas serão infectadas pelo bacilo da tuberculose nos próximos anos e dessas, 9 milhões irão desenvolver a doença, que poderá causar a morte de 2 milhões de pessoas. Os números podem aumentar durante a pandemia da Covid-19.

Em Sergipe, o último panorama divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde mostra que os casos de tuberculose estão presentes em todos os municípios, com 834 novos casos em 2018.

A preocupação de infectologistas é de que os números possam ser ainda maiores se associados à pandemia da Covid-19, doença que chegou ao Brasil há um ano. Isso devido à relação com problemas respiratórios que causam graves consequências, principalmente aos pulmões, a exemplo de pneumonias e tuberculose.

Apesar de ser uma doença curável, as pessoas infectadas devem procurar um médico aos primeiros sinais, cujos sintomas se confundem com os causados pela Covid-19. Ou, seja, pessoas com tosse devem ficar alertas e se persistir por três semanas, precisa ser investigada.

Além da tosse prolongada, a população deve observar sintomas como febre, cansaço, falta de apetite, emagrecimento, dor no peito, produção de catarro e em casos mais graves escarros com sangue.

