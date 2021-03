Operação aérea da Itapemirim inclui Sergipe nos novos voos









15/03/21 - 11:48:49

O Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, participou de reunião com o diretor comercial da ITA Transportes Aéreos, Lincoln Amano, que resultou com o anúncio da operação de voos em Sergipe ainda neste ano, mas com data em relação a programação de voos ainda a definir. O encontro ocorreu na última quinta-feira (11), de forma on-line.

Em Sergipe, também está previsto, além do transporte de passageiros, o transporte de carga aérea, importantes para fortalecer a demanda de passageiros e o desenvolvimento econômico do estado, como afirma o secretário Sales Neto.

“Recebemos com muita alegria, o anúncio de operações em nosso destino pela empresa Itapemirim. Isso vem a fortalecer a atividade aérea e integrar, ainda mais, Sergipe aos principais centros econômicos do Brasil. Isso possibilita também o desenvolvimento do turismo de negócios e o fortalecimento da atividade econômica, potencializando a demanda turística, como a atividade de lazer, e consequentemente, o maior fluxo de turistas. É bom lembrar que o interesse das companhias em Sergipe passa também pelas medidas de incentivos ao setor aéreo pelo governador Belivaldo Chagas”, afirmou o secretário.

O início das operações ainda não tem data marcada, visto que a empresa está recebendo os aviões e ainda aguarda a questão burocrática para a obter as certificações junto à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), bem como todo o processo para liberação dos voos.

Todas as aeronaves terão a padronização na cor amarelo, no modelo A320, e serão fabricadas pela Airbus, com capacidade para transportar até 185 passageiros e peso máximo de 89 toneladas. As aeronaves contarão com sistema fly-by-wire que consiste em uma navegação com interface eletrônica e autonomia de 6.100 km. Antes de Sergipe, eles começarão a operar entre os destinos São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Porto Alegre.

Participaram também da reunião o secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Marlysson Magalhães, o diretor de relações institucionais da Aena Brasil, Enrique Martin e o diretor de operações, Felipe Cavalcanti, além do Superintendente do Aeroporto de Santa Maria, Wanderson Silva, o gerente comercial da ITA Transportes Aéreos, Guilherme Fussi e a servidora da Semict, Carla Levita.

Fonte e foto assessoria