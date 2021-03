Por falta de espaço físico, o Huse pode ocupar o “corredor da catástrofe”, que fora usado há anos por outros problemas









15/03/21 - 20:29:41

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse, nesta segunda-feira (15), durante entrevista após reunião do Comitê/Técnico Centífico, que “não temos mais condições de abrir UTI na velocidade que estão chegando pacientes, não há mais condições de espaço para ampliar leitos dentro do Huse. Por falta de espaço físico, “já vamos começar a ocupar o corredor da catástrofe, aquele que em outros momentos tinha paciente, por falta de gestão ou outros problemas”.

O governador enfatizou o crescimento de novos casos da doença entre os jovens e pessoas com menos de 40 anos, que estão ocupando mais enfermarias e UTIs, e ainda que, se “o número de doentes continuar a crescer, pode faltar, inclusive, insumos nos hospitais”.

– Há um limite, não tem como sair abrindo leitos todos os dias. A questão não é espaço físico, é falta de recursos humanos. E se continuar este ritmo vai faltar insumos, EPIs (equipamentos de proteção), vai faltar tudo”.

Crédito no Banese – O governador Belivaldo Chagas informou ainda, durante a entrevista, que será anunciado nesta terça-feira (16), uma linha de crédito do Banco do Estado do Estado de Sergipe (Banese), voltada para bares e restaurantes.

O Banco do Estado vai disponibilizar R$ 50 milhões para operações de crédito, que terão juros subsidiados.