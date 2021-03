PREFEITURA REORGANIZA OS PONTOS DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19; CONFIRA









Com 95,46% das doses de vacina contra a covid-19 utilizadas, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa reorganização de pontos de vacinação na capital. Até o momento, 36.983 aracajuanos foram imunizados.

Profissionais de saúde podem se vacinar no posto volante do Parque da Sementeira ou na escola municipal Presidente Vargas, das 8 às 17 horas, mediante cadastro no site da Prefeitura. É preciso apresentar código gerado impresso ou no celular.

Idosos acima de 75 anos podem se vacinar no drive-thru, mediante cadastro e apresentação de código, ou procurar as Unidades Básicas de Saúde: Santa Terezinha, Augusto Franco, Edézio Vieira de Melo, Maria do Céu, Francisco Fonseca, Sinhazinha e José Calumby. A vacinação nas UBS ocorre das 8 às 16 horas.

A vacinação de idosos acamados continua seguindo o cronograma de cada UBS.

