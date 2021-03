Projeto de automação agiliza prestação de serviços a estudantes









Parceria entre Avanade e Ser Educacional reduz o tempo de resposta para serviços estudantis

A primeira fase do projeto de automação premiado encurtou o processamento de faturas de 10 dias para nove horas

Uma parceria entre a Avanade, líder em inovação digital no ecossistema da Microsoft, e o Ser Educacional, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, permitiu que o grupo de ensino superior reduzisse significativamente os tempos de resposta em uma variedade de serviços oferecidos aos alunos, acelerando centenas de processos manuais usando Automação de Processos Robótica (RPA). A RPA é um aplicativo de tecnologia orientado para negócios, que ajuda as organizações a otimizar atividades manuais e repetitivas para alcançar maior produtividade, eficiência e maior qualidade de trabalho para os funcionários.

Por meio do RPA, o Ser Educacional realocou funcionários que anteriormente realizavam tarefas repetitivas para cargos de maior valor que requerem habilidades analíticas. A primeira fase da mudança ocorreu no departamento de faturamento. Com a automação deste processo de ponta a ponta, o benefício reconhecido foi de 1.760 horas mensais para gerar lançamentos de cerca de 200.000 alunos, além de reduzir o tempo de execução da atividade de 10 dias para apenas 9 horas.

A automação também reduziu o tempo de resposta do Grupo aos alunos. Como um grupo educacional líder no Brasil, os funcionários da Ser Educacional frequentemente precisam analisar solicitações de alunos de outras instituições que estão se inscrevendo para um programa específico ou especialização. Nesses casos, os dados são hospedados em quatro aplicativos diferentes, exigindo muito trabalho manual para verificar cada sistema. Com a ajuda da Avanade, a tecnologia RPA foi usada para simplificar o processo, eliminando a necessidade de envolver três departamentos diferentes e reduzindo o tempo de conclusão de 48 horas por departamento para menos de 30 minutos no total.

Joaldo Diniz, diretor de Inovação e Serviços da Ser Educacional, explica que esta é apenas uma das iniciativas que a empresa tem implementado para se modernizar. “Há algum tempo, estamos colocando em prática o Ser Digital, um projeto que nos fez mudar diversos processos, repensando a experiência de nossos alunos e professores, automatizando e otimizando vários procedimentos e adaptando nossa cultura com objetivo de inovar”, disse.

Reconhecimento internacional

A implementação do RPA no Ser Educacional pela Avanade foi reconhecida pela Blue Prism com quatro prêmios no total – Prêmio Excelência em RPA Conectado em 2020, Melhor Novato – GLOBAL (grupo Ser Educacional); Prêmio Parceiro 2020 para Melhores Práticas e Implementação LATAM e Melhor Projeto do Setor Público LATAM (Avanade).

Fabio Hasegawa, gerente geral da Avanade Brasil, disse: “O RPA permite que as organizações deem respostas rápidas e eficazes, bem como impulsionem a eficiência com o menor custo operacional. Neste contexto, temos o orgulho de ajudar o Ser Educacional a usar a tecnologia para acompanhar seu crescimento e as crescentes demandas dos clientes.”

Avanade

A Avanade é a fornecedora líder de serviços digitais e em nuvem inovadores, soluções de negócios e experiências baseadas em design no ecossistema da Microsoft. Nossos profissionais trazem ideias novas e ousadas combinadas com experiência em tecnologia, negócios e indústria para ajudar a causar um impacto humano em nossos clientes, seus clientes e seus funcionários. Somos a força por trás do Accenture Microsoft Business Group, ajudando as empresas a engajar clientes, capacitar funcionários, otimizar operações e transformar produtos, alavancando a plataforma Microsoft. A Avanade tem 39.000 profissionais em 25 países, trazendo aos clientes nosso melhor pensamento por meio de uma cultura colaborativa que honra a diversidade e reflete as comunidades nas quais operamos. De propriedade majoritária da Accenture, a Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP e Microsoft Corporation. Saiba mais em https://www.avanade.com/pt-br

Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Ser Educacional (B3 SEER3) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito Federal, em uma base consolidada de aproximadamente 181,9 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, Faculdades UNINASSAU, UNINABUCO – Centro Universitário Joaquim Nabuco, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, Universidade UNG, UNIVERITAS/UNG, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia, UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas, Faculdades UNIVERITAS, UNINORTE – Centro Universitário do Norte, UNIJUAZEIRO – Centro Universitário de Juazeiro do Norte, UNIFACIMED – Centro Universitário de Biomédicas de Cacoal e UNESC – Associação Educacional de Rondônia, por meio das quais oferece 2.091 cursos.

