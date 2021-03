PSS: Secretaria de da Saúde convoca candidatos para 1ª prova prática









15/03/21 - 16:21:23

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou a 1ª lista de convocados para a prova prática do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Constam na lista, os profissionais classificados na primeira fase do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2020.

A prova prática será realizada na Fundação Estadual de Saúde(Funesa), e inicia nesta terça-feira, 16. As atividades prosseguem nos dias 18 e 19 de março, e nos dias 22 a 26 e 29 a 30, do mesmo mês. O horário e data que cada candidato deve comparecer está disponível na lista.

O candidato não poderá realizar a prova em outro dia ou horário, e o não comparecimento acarretará a eliminação do mesmo. A recomendação é que os profissionais compareçam com roupas leves para atividades práticas (tênis, calça confortável) e com 30 minutos de antecedência do horário agendado.