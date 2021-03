Setransp diz que segue reforçando todas as medidas de proteção contra a Covid-19









15/03/21 - 12:55:41

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informa que segue reforçando todas as medidas de proteção contra a Covid-19. Foram disponibilizados mais agentes de mobilidade nos Terminais de Integração fazendo o serviço de orientação de embarque/desembarque, medição de temperatura e aspergindo álcool. Além de incentivarem os passageiros a lavarem as mãos nos lavatórios externos disponíveis com sabonete e papel toalha.

E para a operação do serviço de transporte em Aracaju e na Região Metropolitana, toda a frota de ônibus está em circulação nos horários de pico, atendendo às orientações dos órgãos gestores. O Transporte Público, como um serviço essencial, continua se somando com os demais serviços no combate à pandemia e contribuindo para com a mobilidade de todos.

Setransp