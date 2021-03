Vigilância de São Cristóvão fiscaliza ruas e estabelecimentos









15/03/21 - 16:15:31

A Vigilância Sanitária de São Cristóvão, com o apoio da Polícia Militar, monitorou diversos bares, restaurantes e estabelecimentos não essenciais durante este final de semana buscando fazer cumprir as medidas de restrição de combate à covid-19 previstas nos últimos decretos estadual e municipal.

A fiscalização ocorreu desde a sexta-feira (12) a partir das 18h até a madrugada desta segunda-feira (15), orientando e fiscalizando o cumprimento das medidas que restringiam o funcionamento dos estabelecimentos não essenciais, que foram proibidos de funcionar nos últimos dois finais de semana.

“A Vigilância Sanitária neste final de semana trabalhou em prol da saúde pública. Estamos na rua para que as pessoas consigam ficar em casa. Encontramos muitas pessoas descumprindo o decreto, resistência de alguns comerciantes e foram feitos alguns termos circunstanciados de ocorrência (TCO). Mas foi uma ação muito proveitosa, pois as pessoas tem de entender que o vírus está aí e que o número de casos novos está muito alto. Precisamos nos proteger e proteger as pessoas”, afirmou Cátia Patrícia, coordenadora da Vigilância Sanitária de São Cristóvão.

No total, a fiscalização realizou 12 notificações no fim de semana, que contou com o apoio da Polícia Militar durante todas as ações. “Temos 8 homens para trabalhar diretamente no combate ao covid-19 e de forma indireta e 10 homens trabalhando na cidade de São Cristovão para atender todo tipo de ocorrência, inclusive as dessa natureza”, afirmou o Major Augusto Cesar da Polícia Militar. As medidas restritivas vigoram até o próximo dia 21 de março.

Fonte e foto SES