Belivaldo libera linha de crédito para bares, restaurantes, pousadas e casas de espetáculos já nesta quinta-feira









16/03/21 - 17:07:58

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse, nesta terça-feira (16), que “desde o início da pandemia da Covid-19 que estamos tentando auxiliar os setores mais afetados pelas medidas de combate à doença, e agora não poderia ser diferente”.



Segundo Belivaldo, “após reunião realizada nesta terça-feira, 16, com representantes do Banese e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), ficou definido que bares, restaurantes, pousadas, casas de espetáculos e outros tipos de empreendimentos, especialmente os ligados aos setores gastronômico, cultural, de turismo e de eventos, vão contar já a partir da quinta-feira (18), com uma linha de crédito especial de R$ 50 milhões, via Banese, para enfrentamento às restrições impostas pela pandemia de Covid-19”. A medida deve contar com suporte do Fundo de Aval do Estado (Faes).

As linhas de crédito serão destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte pertencentes aos setores industrial, comercial e de serviços, além de empresários individuais, profissionais liberais e que atuam no setor informal da economia, conforme previsto na relação de beneficiários do Faes. Serão disponibilizados até R$ 72 mil para pessoas jurídicas e até R$ 10 mil para pessoas físicas, com taxas que partem de 0,5% ao mês. O prazo é de até 60 meses, incluindo a carência de até 12 meses.



“Sabemos que o momento continua impondo dificuldades a todos e o Governo do Estado não poderia deixar de ajudar estes empreendimentos, que garantem renda e empregos para milhares de sergipanos e sergipanas”, disse Belivaldo.